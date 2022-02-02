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Çorum’da polis ekipleri suçlulara geçit vermedi Düzenlenen operasyonlarda çok sayıda zanlı yakalandı

İHA

Çorum’da polis ekipleri suçlulara geçit vermedi Düzenlenen operasyonlarda çok sayıda zanlı yakalandı

Karadeniz Bölgesi'ni Ankara ve İstanbul’a bağlayan karayolu geçiş güzergahında bulunan Çorum’da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından geçen yıl yapılan 153 operasyonda 268 şüpheli şahıs hakkında adil işlem gerçekleştirildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, mali suçlar açısından önem arz eden, sahtecilik suçlarını işleyen suç gruplarının geçiş güzergahında bulunan kentte, küçük esnaf ve akaryakıt istasyonlarının sahte para ile alışveriş yapılarak maddi zarara uğratıldığı hatırlatıldı. Mali suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, kentte bir önceki yıla göre yüzde 127 artış meydana geldiği ifade edilen açıklamada, "Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda 120 bin TL, 10 bin ABD doları ve 200 Euro ele geçirilerek bunların piyasa sürülmesine engel olundu. Mali suçlar kapsamında geçen sene yapılan çalışmalar sonucunda 34 olayla ilgili olarak 76 şüpheli şahsa adli işlem yapıldığı, çok sayıda sahte para ile 2 adet çek, 1 adet kimlik, 1 adet ehliyet ve 1 adet senet ele geçirildi" denildi.

’Tonlarca tütün ve alkollü içki ele geçirildi’
Terör örgütleri ve çıkar amaçlı suç örgütlerinin, finans kaynağı olan tütün ve tütün mamulleri ile akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan kaçakçılık suçları kapsamında yüzde 19 oranında azalma yaşandığı kentte 64 olayda 95 şüpheli şahsa adli işlem yapılırken 690 paket kaçak sigara, 1 ton 775 kg kıyılmış tütün, 884 kg 40 gr nargile tütünü, 3 bin 883 litre kaçak içki, 300 şişe kaçak alkol, 587 litre etil alkol, 10 kilo 109 gr anason, 2 adet visky kiti, 1 adet anason yağı, 187 bin 100 adet dolu makaron, 8 milyon 432 bin 400 adet boş makaron, 37 bin 359 adet sahte bandrol, 25 adet tarihi eser, 4 bin 62 adet cinsel içerikli ürün, 70 adet elektronik sigara likidi, 5 adet sigara sarma makinesi, 2 adet kompresör, 4 kg kaçak çay, 45 şişe gümrük kaçağı parfüm, 164 adet kaçak cep telefonu, 1 adet telsiz, 1 adet gümrük kaçağı otomobil, 2 adet dizüstü bilgisayar ve 1 adet bilgisayar kasası ele geçirildi.

’66 zanlı hakkında adli işlem yapıldı’
Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, çeşitli illerden ruhsatsız silah temin eden ve silah ve mühimmat ticareti yapan 3 zanlı tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, düzenlenen 24 operasyonlarda 66 zanlı hakkında adli işlem yapıldı. Bu operasyonlarda 17 adet tabanca, 18 adet şarjör, 5 adet av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 154 adet tabanca fişeği, 21 adet av tüfeği fişeği, 28 adet uzun namlu tabanca fişeği, 4 adet kesici delici alet ele geçirildi.

KOM ekipleri tarafından ulusal güvenliğe yönelik yürütülen çalışmalarda FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütü kapsamında 31 şahsa adli işlem yapılırken 9 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi, 22 şahıs ise serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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