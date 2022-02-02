AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu: "AK Partimizin siyaset pusulası aziz milletimizin beklenti ve talepleridir"

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, AK Parti'nin siyaset pusulasının milletin beklenti ve talepleri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile bir araya geldi. Toplantıya AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu'da katıldı.

Toplantıya ilişkin açıklama yapan Kavuncu,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın toplantının başında yaptığı açıklamanın ardından toplantıya katılan milletvekillerinin görüş, düşünce ve taleplerini dile getirdiğini söyledi.

Toplantıda söz alarak, vatandaşlar, milletvekilleri ve teşkilatlar adına ülke gündemindeki bazı hususları ve Çorumluların gündeminde öncelikli olan bazı konuları, hizmet ve yatırım taleplerimizi ilk elden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardığını ifade eden Kavuncu, "3. 5 saat devam eden toplantıda yerel, genel, uluslararası ilişkiler ve ülke gündemine dair hususlar detaylı olarak değerlendirildi.

Son derece faydalı geçen toplantıda, milletvekillerinin seçim bölgelerinde, sahadaki izlenimleri, önerileri, taleplerini dinleyen Cumhurbaşkanımız notlar aldılar. İlgili çalışma arkadaşlarına bazı hususlarda talimatlar verdiler" diye konuştu.

Aziz milletin beklentileri ve talepleri doğrultusunda çalışmaların çek edilerek ihya ve inşa siyasetinin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Kavuncu, şunları kaydetti:

"Muhalefetin yalan yanlış bilgilerle milleti zehirlemesine, yapılan dev yatırımları değersizleştirmesine asla izin vermeyeceğiz. 20 yıldır bu ülkeye sayısız eşsiz eserler kazandıran liderimizle birlikte 2023 hedeflerimize, 2053 ve 2071 vizyonlarımıza ulaşmak için ilk günkü inanç ve heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımıza kolaylaştırıcı, dirayetli liderlikleri ve milletvekilleri olarak bizlerin, gerek genel konularda ve gerekse seçim bölgelerimiz, illerimizin talepleri noktasında gündeme getirdiğimiz hususlara gösterdikleri samimi, olumlu yaklaşımları nedeniyle şükranlarımı sunuyorum."

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