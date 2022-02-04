Korkuluğa saplanan kediyi belediye ekipleri kurtardı

Hadise ile Mehmet Dinçerler arasında neler oluyor?

En güzel ve anlamlı Kandil mesajları

En güzel Kandil mesajları ve sözleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çorum’un İskilip ilçesinde demir korkuluklara saplanan kediyi belediye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Çorum'un İskilip ilçesi Meydan Mahallesi'nde bir evin duvarındaki korkuluklara saplanmış halde bir kedi gören vatandaşlar belediyeyi aradı. İhbar üzerine üzerine İskilip Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Veterinerlik Birimi ekipleri belirtilen adrese giderek yaralı kediyi kurtardı.

Çatıdan atlarken demir korkuluğa saplandığı tahmin edilen kedi tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.