Çorum’daki 6 sulama projesi ihaleye çıkıyor

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Çorum’daki 6 sulama projesinin Şubat ayı içerisinde ihaleye çıkacağını açıkladı.

AK Parti Çorum milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum’da tarım arazilerinin daha verimli kullanılabilmek için sulu tarıma önem verdiklerinin altını çizdi. AK Parti iktidarında sulanabilir arazilerin çoğaldığını ve Çorum’daki sulanabilir tüm arazileri sulanacağını dile getiren Kaya, “Gün geçtikçe sulama projeleri ve barajlarla Çorum’daki sulanabilir araziler çoğalıyor ve devlet ekonomisini büyük katkılar sağlanıyor” dedi.

Sulama projeleri kapsamında Şubat ayı içerisinde toplam 6 sulama projesinin ihale edilerek Çorum’a kazanılacağını açıklayan Kaya, “390 hektar alanı sulayacak Boğazkale Göleti ve Sulama projesi, 162 hektar alanı sulayacak Boğazkale Emirler Göleti ve sulama projesi 16 Şubat tarihinde yapılacak ve 329 hektar alanı sulayacak Bayat Çayköy Göleti ve Sulama projelerinin ihalesi 16 Şubat’ta yapılacak. 399 hektar alanı sulayacak Ortaköy Yükderesi Göleti ve Sulama Projesi, 106 hektar alanı sulayacak Kargı Kavakçayı Göleti ve Sulama Projesi ve 39 hektar alanı sulayacak Dodurga Alpagut Göleti ve Sulama projesinin ihalesi ise 17 Şubat’ta yapılacak” ifadelerini kullandı.

Çorum’da sulanabilir tüm arazileri su ile buluşturacaklarını kaydeden Kaya, “Tüm bu projelerimiz, yapılacak ve planlana projelerimize destek veren Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ve her daim Çorum’a ve Çorumluları destek ve müjdeleri ile onurlandıran Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

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