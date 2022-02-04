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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kontrolden çıkan tır kar birikintisine saplandı

İHA

Kontrolden çıkan tır kar birikintisine saplandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, kar birikintisine saplandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, SungurluKırıkkale karayolu Çiftlik Kavşağında meydana geldi. Sungurlu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan 76 DH 875 plakalı tır, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak orta refüjdeki kar birikintisine saplandı. Kazada yaralanan olmazken, tırda maddi hasar meydana geldi.
Kaza nedeniyle ÇorumKırıkkale karayolunda ulaşım uzun bir süre aksadı.

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