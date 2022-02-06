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Soğuk havalar yaban hayatını olumsuz etkiliyor Sungurlu'da karaca, Oğuzlar’da bir çakal donmuş halde bulundu

İHA

Çorum'da son günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaban hayatını olumsuz etkiliyor.

Soğuk havalar yaban hayatını olumsuz etkiliyor Sungurlu'da karaca, Oğuzlar’da bir çakal donmuş halde bulundu

Çorum’da son günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaban hayatını olumsuz etkiliyor.
Dondurucu soğuklarda dışarıda kalan birçok hayvan da zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Gece eksi 16 dereceyi bulan soğuklarda birçok hayvan donarak telef oluyor.
Sungurlu Sanayi Sitesi'ndeki işyerlerine gelen esnaf, sanayi sitesinin Çorum istikametindeki giriş tarafında orta refüjde soğuktan donarak, buz kesilmiş olan karacayı fark ettiler. Yiyecek aramak için geldiği tahmin edilen karacanın soğuktan donarak buz kesmiş cansız bedeni görenlerin içini sızlattı.
Oğuzlar ilçesine bağlı Asarçay köyünde de telef olmuş halde çakal bulundu. Hayatpınarı mevkisinde bulunan çakalın donarak öldüğü tespit edildi.

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