112 personeli telefonla vatandaşı böyle hayata döndürdü Nefes borusuna marmelat kaçtı, telefondan tarif edilen o yöntem hayatını kurtardı 112 personeli Selcan İşli: “Yaşadığım heyecanı kelimelerle anlatamam” “Küçük dokunuşlar büyük olayları önlüyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

112 personeli telefonla vatandaşı böyle hayata döndürdü Nefes borusuna marmelat kaçtı, telefondan tarif edilen o yöntem hayatını kurtardı 112 personeli Selcan İşli: “Yaşadığım heyecanı kelimelerle anlatamam” “Küçük dokunuşlar büyük olayları önlüyor”

İHA

Çorum'un Osmancık ilçesinde kahvaltıda nefes borusuna nefes borusuna yediği marmelat kaçan vatandaş, 112 görevlisinin telefonla tarif ettiği Heimlich manevrası sayesinde hayata tutundu.

112 personeli telefonla vatandaşı böyle hayata döndürdü Nefes borusuna marmelat kaçtı, telefondan tarif edilen o yöntem hayatını kurtardı 112 personeli Selcan İşli: “Yaşadığım heyecanı kelimelerle anlatamam” “Küçük dokunuşlar büyük olayları önlüyor”

Çorum’un Osmancık ilçesinde kahvaltıda nefes borusuna nefes borusuna yediği marmelat kaçan vatandaş, 112 görevlisinin telefonla tarif ettiği Heimlich manevrası sayesinde hayata tutundu.
Olay, Çorum'un Osmancık ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 68 yaşındaki Hasan Dağ isimli vatandaşın boğazına kuşburnu marmelatı kaçtı. Bir süre sonra Hasan Dağ mutfakta yere yığıldı. Durumu fark eden eşi Fatma Dağ hemen komşularına haber verdi.112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan hasta yakınları, hastanın durumu hakkında bilgi verdi. Hasta yakınlarından vaka ile ilgili bilgi alan Çağrı Karşılama personeli Habibe Akkuş’un hastanın durumunun ciddi olduğunu fark etmesi üzerine çağrıyı bekletmeden 112 personeli Selcan İşli’ye aktardı. Belirtilen adrese ambulans sevk edildi. Panik halinde durumu anlatmaya çalışan hasta yakınından sakin olmasını isteyen 112 personeli Selcan İşli, hasta yakınlarından Hasan Dağ'ın bulunduğu odaya giderek verdiği talimatları yerine getirmelerini istedi.

Verilen talimatlar hayatını kurtardı
Telefondaki kişiye hastanın arkasına geçip, elini yumruk yaparak midesinin altına koymasını isteyen 112 görevlisi İşli, hastayı eğerek midesine basınç yapılıp, aynı zamanda sırtına güçlüce vurularak bastırılmasını istedi. "Heimlich manevrası" tekniği ile boğazındaki cisim çıkan hasta nefes almaya başlayarak hayata tutundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolün ardından hastana Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Bir hayatı kurtarmak için saniyelerle yarışan kahraman sağlık çalışanı Selcan İşli, o an ve sonrasında yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı’na anlattı.

"Bu tür vakalarda çok fazla vaktimiz yok"
Çağrı geldikten sonra ekranda hastanın nefes borusunun tıkalı olduğunu görünce hemen harekete geçtiğini dile getiren 112 personeli Selcan İşli, "Hastanın çok fazla vakti olmadığı için hızlı hareket edilmesi gerekiyordu. Aklıma hemen Heimlich manevrası geldi. Hasta yakını ile konuşurken amacım öncelikle hastanın yanındaki kişiyle görüşmekti. Telefonla görüşme devam ederken belirtilen adrese de 112 Sağlık ekibini yönlendirdik. Ben de bir an önce hastaya ulaşmayı hedefledim. Telefonda ilk ihbarı veren kişiden hastanın yanına girmesini istedim. Hastanın yanındaki kişiye telefonu verdi. Burada Allah’tan şansımız da yaver gitti. Oradaki beyefendiye hemen telefonun hoparlörünü açıp yanına koymasını, hastanın arkasına geçerek elini yumruk yapıp Heimlich manevrasını uygulamasını söyledim. Bu tür vakalarda çok fazla vaktimiz yok. Amacım ekip gitmeden hastanın hava yolunu açmaktı. Hasta yakını da çok uyumluydu. İşimiz rast gitti çok şükür. Hastanın yanındaki kişinin yaptığı Heimlich manevrası ile hastanın soluk barısı açıldı. Nefes almaya başladı” dedi.

“Yaşadığım o heyecanı kelimelerle anlatamam”
Telefonla yönlendirme yaparken yaşadığı heyecanı ifade eden İşli, “Hastaya müdahale yapılan süreçte yaşananları anlatmak mümkün değil. Bir insanın hayatını kurtarmak için saniyelerle yarıştığınız bir zamanda yaşadığım o heyecan ve terlemeyi kelimelerle ifade edemiyorum. Hastanın soluk borusunun açılıp nefes aldığını öğrendikten sonra inanılmaz bir rahatlama hissettim. Çok şükür hasta sağ salim hayata döndü. Tablo kötüleşmeden her şey yoluna girdi. Daha sonra sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan hastamız hastaneye götürülerek gerekli tetkikleri yapıldı” ifadelerini kullandı.

“Boğazım tıkandı, yere düştüm”
Heimlich manevrası ile hayata tutunan Hasan Dağ, "Mutfağa girdim, masanın üzerindeki yiyecekten bir sefer yedim, boğazım tıkandı. Yere düştüğümde kendimdeydim ama nefesim kesilince kendimden geçer gibi oldum. Komşuların geldiğinin farkındayım ama nefes alamıyordum. Sonra ambulans geldi hastaneye gittim, gerekli müdahale yapıldı. Herkesten Allah razı olsun” dedi.

O anları anlatan Hasan Dağ’ın eşi Fatma Dağ ise, “Sabah kahvaltı yaptıktan sonra masanın üzerinden kuşburnu vardı onu kaldırmamıştım. Kuşburnu marmelatını ağzına tıktığı gibi nefes borusuna kaçmış, yere düşmüş. Yerden kaldırmaya çalışarak ayağa kaldırdık. Morarmaya başladı. Sırtına vurdum umudum kesilmeye başlayınca korktum, komşulara bağırdım. Allah razı olsun komşular geldi, eşim kurtuldu" şeklinde konuştu.

"Hasan amca kendinden geçmeye başlamıştı"
Mahalle sakinlerinden Abbas Korkmaz ise, “Evin önünde kar temizlerken komşunun kızı bağırdı. Hasan amca rahatsızlanmış diye. Koşarak eve geldim Hasan amca kendinden geçmeye başlamıştı. Bu sırada Ömer abinin kızı telefonla konuşuyordu. Sonra müdahale ettik. Kendine gelince rahatladık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de 251 bin 228 Sungurlu'lu yaşıyor
YEREL HABERLER Türkiye'de 251 bin 228 Sungurlu'lu yaşıyor
Ahlatcı’dan kanseri yenen Emir’e ziyaret
YEREL HABERLER Ahlatcı’dan kanseri yenen Emir’e ziyaret
Soğuk havalar yaban hayatını olumsuz etkiliyor Sungurlu'da karaca, Oğuzlar’da bir çakal donmuş halde bulundu
YEREL HABERLER Soğuk havalar yaban hayatını olumsuz ...
Takla atan otomobil ağaca çarparak durabildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Takla atan otomobil ağaca çarparak durabildi: 2 ...
Askeri birliğine teslim olmaya giderken kazada öldü
YEREL HABERLER Askeri birliğine teslim olmaya giderken kazada öldü
Askeri birliğine teslim olmaya giderken kazada öldü
YEREL HABERLER Askeri birliğine teslim olmaya giderken kazada öldü
Askeri birliğine teslim olmaya giderken kazada öldü
YEREL HABERLER Askeri birliğine teslim olmaya giderken kazada öldü
Erdal Kolaylı güven tazeledi
YEREL HABERLER Erdal Kolaylı güven tazeledi
Osmancık’ta soba faciası: 1 ölü
YEREL HABERLER Osmancık’ta soba faciası: 1 ölü
Asker ocağına teslim olmaya giderken kazada hayatını kaybetti Kaza nedeniyle Çorum-Samsun karayolu trafiğe kapanırken, metrelerce araç kuyruğu oluştu
YEREL HABERLER Asker ocağına teslim olmaya giderken kazada hayatını ...
Çorum’da feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı Geri geri giden tır otomobilin üstünden geçti
YEREL HABERLER Çorum’da feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı Geri geri ...
Aç kalan karacalar yol kenarına indi
YEREL HABERLER Aç kalan karacalar yol kenarına indi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.