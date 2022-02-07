Türkiye'de 251 bin 228 Sungurlu'lu yaşıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'de 251 bin 228 Sungurlu'lu yaşıyor

İHA

Türkiye'de 251 bin 228 Sungurlu'lu yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) göre Türkiye’de yaşayan Sungurluların nüfusu 251 bin 228 olarak açıklandı.
Sungurlu nüfusuna kayıtlı olan kişilerin hangi illerde ikamet ettikleri ve Sungurlu’da ikamet eden vatandaşların hangi illerin nüfusuna kayıtlı olduğu konularında yapılan çalışma hakkında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından şu bilgiler verildi:

'Ankara’da 131 Bin 907, İstanbul’da 40 Bin 491 Sungurlulu var'
ADNKS sonuçlarına göre, 2016 yılında Türkiye’de yaşayan Sungurluların sayısı 240 bin 484 iken, 2017 yılında 2 bin 763 kişi artarak 243 bin 247 kişi, 2019 yılında 4 bin 849 artarak 248 bin 096 kişi, 2020 yılında ise bin 654 kişi artarak 249 bin 750 olmuştu. 2021 yılı itibariyle bin 478 kişi artarak 251 bin 228 olarak açıklandı.
Sungurlu nüfusuna kayıtlı olan 251 bin 228 kişinin, 44 bin 681 kişinin Çorum il sınırları içerisinde, 206 bin 547’sinin ise diğer illerde yaşamakta olduğu tespit edildi.
Sungurlu nüfusuna kayıtlı olan vatandaşların çeşitli nedenlerle ikamet etmek için en çok tercih ettiği ilk yedi il sırasıyla Ankara 131 bin 907 kişi, İstanbul 40 bin 491 kişi, Antalya 4 bin 569 kişi, İzmir 3 bin 881 kişi, Kırıkkale 2 bin 380 kişi, Kocaeli 2 bin 049 ve Bursa bin 843 kişi oldu.

'Diğer illerde yaşayan Sungurlular'
Adana: 248, Adıyaman: 60, Afyonkarahisar: 213, Ağrı: 138, Aksaray: 184, Amasya: 459, Ankara: 131 bin 907, Antalya: 4 bin 569, Ardahan: 26, Artvin: 51, Aydın: bin 72, Balıkesir: 828, Bartın: 160, Batman: 85, Bayburt: 44, Bilecik: 156, Bingöl: 51, Bitlis: 103, Bolu: 431, Burdur: 92, Bursa: bin 843, Çanakkale: 331, Çankırı: 620, Çorum: 44 bin 681, Denizli: 247, Diyarbakır: 297, Düzce: 423, Edirne: 209, Elazığ: 102, Erzincan: 123, Erzurum: 165, Eskişehir: 713, Gaziantep: 232, Giresun: 116, Gümüşhane: 51, Hakkari: 98, Hatay: 315, Iğdır: 60, Isparta: 248, İstanbul: 40 bin 491, İzmir: 3 bin 881, Kahramanmaraş: 84, Karabük: 233, Karaman: 50, Kars: 84, Kastamonu: 287, Kayseri: 416, Kilis: 33, Kırıkkale: 2 bin 380, Kırklareli: 301, Kırşehir: 165, Kocaeli: 2 bin 049, Konya: 817, Kütahya: 196, Malatya: 140, Manisa: 441, Mardin: 143, Mersin: 584, Muğla: bin 133, Muş: 78, Nevşehir: 85, Niğde: 80, Ordu: 158, Osmaniye: 42, Rize: 60, Sakarya: 469, Samsun: 780, Şanlıurfa: 222, Siirt: 80, Sinop: 129, Şırnak: 212, Sivas: 235, Tekirdağ: bin 075, Tokat: 361, Trabzon: 205, Tunceli: 71, Uşak: 85, Van: 212, Yalova: 205, Yozgat: 459, Zonguldak: 266.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

112 personeli telefonla vatandaşı böyle hayata döndürdü Nefes borusuna marmelat kaçtı, telefondan tarif edilen o yöntem hayatını kurtardı 112 personeli Selcan İşli: “Yaşadığım heyecanı kelimelerle anlatamam” “Küçük dokunuşlar büyük olayları önlüyor”
YEREL HABERLER 112 personeli telefonla vatandaşı böyle hayata ...
Ahlatcı’dan kanseri yenen Emir’e ziyaret
YEREL HABERLER Ahlatcı’dan kanseri yenen Emir’e ziyaret
Soğuk havalar yaban hayatını olumsuz etkiliyor Sungurlu'da karaca, Oğuzlar’da bir çakal donmuş halde bulundu
YEREL HABERLER Soğuk havalar yaban hayatını olumsuz ...
Takla atan otomobil ağaca çarparak durabildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Takla atan otomobil ağaca çarparak durabildi: 2 ...
Askeri birliğine teslim olmaya giderken kazada öldü
YEREL HABERLER Askeri birliğine teslim olmaya giderken kazada öldü
Askeri birliğine teslim olmaya giderken kazada öldü
YEREL HABERLER Askeri birliğine teslim olmaya giderken kazada öldü
Askeri birliğine teslim olmaya giderken kazada öldü
YEREL HABERLER Askeri birliğine teslim olmaya giderken kazada öldü
Erdal Kolaylı güven tazeledi
YEREL HABERLER Erdal Kolaylı güven tazeledi
Osmancık’ta soba faciası: 1 ölü
YEREL HABERLER Osmancık’ta soba faciası: 1 ölü
Asker ocağına teslim olmaya giderken kazada hayatını kaybetti Kaza nedeniyle Çorum-Samsun karayolu trafiğe kapanırken, metrelerce araç kuyruğu oluştu
YEREL HABERLER Asker ocağına teslim olmaya giderken kazada hayatını ...
Çorum’da feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı Geri geri giden tır otomobilin üstünden geçti
YEREL HABERLER Çorum’da feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı Geri geri ...
Aç kalan karacalar yol kenarına indi
YEREL HABERLER Aç kalan karacalar yol kenarına indi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.