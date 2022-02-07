Mermiler isabet etmedi, eşini taş ve silah kabzası ile yaraladı (2)- Yeniden



Sayın yazı işleri müdürlerine,'Mermiler isabet etmedi, eşini taş ve silah kabzası ile yaraladı' başlıklı haberimizi, yeni gelişmeler ve kaynağından yapılan düzeltme nedeniyle yeniden veriyoruz.-------------------------------Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da, tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Şenay Ç.'ye (30) tabancayla ateş açan Mehmet Ç. (37), mermiler isabet etmeyince taş ve silah kabzası ile yaraladı. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Mehmet Ç., ifadesinde, "Ne yaptıysam çocuklarım için yaptım" dedi.

Olay, sabah saatlerinde Gülabibey Mahallesi Beytepe 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Ç., boşanma aşamasındaki eşi Şenay Ç. ile sokakta karşılaştı. Aralarında başlayan tartışma kavgaya dönüşünce Mehmet Ç., tabancayla Şenay Ç.'ye ateş açtı. Mermiler Şenay Ç.'ye isabet etmeyince Mehmet Ç.'nin bir kez daha doğrulttuğu silah tutukluluk yaptı. Bunun üzerine Mehmet Ç., eşinin başına yerden aldığı taş ve silahın kabzası ile vurdu. Çevredekiler müdahale ederken, aldığı darbelerle yaralanan kadın yere yığıldı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptığı Şenay Ç.'yi ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Mehmet Ç.'nin, ifadesinde "Benim bir suçum yok, eşim çocukları bana yönelik kullanıyor. Ne yaptıysam çocuklarım için yaptım" dediği belirtildi.

Mehmet Ç., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2022-02-07 17:57:03



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