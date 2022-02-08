Sürücü belgesi sınavları ilçe’de yapılacak

Çorum il merkezi’nde yapılmakta olan sürücü belgesi sınavları, Sungurlu esınav merkezinin faaliyete geçmesiyle birlikte ilçe’de de yapılmaya başlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, "Elektronik Sınav Merkezi’nin Sungurlu İlçemizde açılması ile birlikte ilk sınav bugün yapıldı. Esınav ile yapılan tüm sınavlar bundan sonra ilçemizde yapılacak. Sungurlu’ya hayırlı olsun” dedi.

Motorlu taşıt sürücü kursiyerleri, bugün 18.00 ve 19.15 saatleri arasında iki oturum şeklinde sıvana girecekler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.