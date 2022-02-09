Jandarma timleri suçlulara göz açtırmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma timleri suçlulara göz açtırmadı

İHA

Jandarma timleri suçlulara göz açtırmadı

Çorum İl Jandarma Komutanlığı, 2021 yılında suç ve suçlulara göz açtırmadı.
Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için denetimlerini gecegündüz hız kesmeden kararlılıkla devam ettiren jandarma ekipleri, düzenlediği seri operasyonlarla da hem ülke ekonomisine darbe vuran kaçakçılara hem de zehir tacirlerine nefes aldırmadı.
Çorum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 2021 yılında meydana gelen bin 927 asayiş olayının yüzde 94’ü aydınlatılırken, 3 bin 208 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. İl genelinde meydana gelen 6 cinayeti ve 354 kasten yaralama olayının tamamını aydınlatan jandarma bu olaylarla ilgili olarak 689 şüpheliyi yakalayarak adalete teslim etti.
Jandarmanın dedektifleri olarak adlandırılan JASAT timleri ve İlçe Jandarma Komutanlıkları Jandarma Asayiş Timlerince icra edilen devriyel ve planlı faaliyetlerde ise çeşitli suçlardan aranan bin 627 şahıs ve 234 araç yakalanarak işlem yapıldı.
Terör örgütleri ile mücadele kapsamında yürütülen planlı faaliyetlerde; hakkında yakalama kararı bulunan 7 FETÖ/PDY, 1 PKK/KCK, 5 DEAŞ, 1 DHKPC ve 1 THKP/C olmak üzere toplam 15 şahıs yakalandı.

'Binlerce litre kaçak alkollü içki ele geçirildi'
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (KOM) halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve ölümlere neden olan kaçak/sahte alkol üretimi ve sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 47 bin 132 litre kaçak/sahte içki, 152 şişe kaçak/sahte bandrollü alkollü içki, 25 adet boş alkollü içki şişesi, 1 adet sahte bandrol, 10 adet damıtma sistemi, 75 kilo anason, 80 litre etil alkol, 647 paket kaçak sigara, 7 bin 800 adet dolu makaron, silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadele kapsamında; çeşitli çaplarda 25 adet tabanca, 37 adet av tüfeği, 20 adet kuru sıkı tabanca ile bu silahlara ait bin 470 adet mühimmat ele geçirildi.
Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2021 yılında zehir tacirlerine de geçit vermedi. Yapılan istihbarat çalışmaları, fiziki ve teknik takiplerle uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2 bin 667 kök yasadışı kenevir, 1 milyon 910 bin 139) kök haşhaş, 132 gram kenevir tohumu, 2 bin 344 gram kubar esrar, 19 gram toz esrar, 66 adet sentetik uyuşturucu hap (extacy), 12 adet sentetik uyuşturucu hap (lyrica), 14 adet sentetik uyuşturucu hap (Symra), 40 gram bonzai, 48 gram metamfetamin, 3,75 gram skunk ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 188 olay ortaya çıkaran jandarma ekipleri, 281 şahıs hakkında işlem yaparken bu şahıslardan 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'223 bin 528 araç denetlendi'
Trafik kazalarının azaltılması ve vatandaşların trafik konusunda farkındalığının artırılmasına yönelik yürütülen faaliyetlerin etkinliğini artırmak amacıyla trafik tim sayısı 21’den 27’ye çıkarılırken, sürücülerde yakalanma riski algısını en üst seviyeye çıkararak kazaları önlemek maksadıyla; icra edilen 24 bin 844 denetim faaliyetinde 223 bin 528 araç ve sürücü kontrol edildi. “Bu Yolda Hep Birlikteyiz” projesi kapsamında yetişkin yaya, yolcu ve sürücülere, “İyi Dersler Şoför Amca” projesi kapsamında servis şoförlerine ve “Trafik Dedektifleri” projesi kapsamında toplam 71 bin 362 kişiye trafik eğitimi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çorum’da gizli hayırsever 54 kişinin 38 bin 900 TL’lik veresiye borcunu ödedi
YEREL HABERLER Çorum’da gizli hayırsever 54 kişinin 38 bin 900 ...
Çorumgaz Genel Müdürü Kahraman’dan doğal gaz açıklaması “Aralık ayında kesilen faturanın Ocak ayında faturalandırılması söz konusu değil”
YEREL HABERLER Çorumgaz Genel Müdürü Kahraman’dan doğal gaz ...
Sürücü belgesi sınavları ilçe’de yapılacak
YEREL HABERLER Sürücü belgesi sınavları ilçe’de yapılacak
Çorum polisi uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi
YEREL HABERLER Çorum polisi uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi
Mermiler isabet etmedi, eşini taş ve silah kabzası ile yaraladı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Mermiler isabet etmedi, eşini taş ve silah kabzası ...
İl Sağlık Müdürü Sobacı'dan başkan Aşgın'a teşekkür belgesi
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Sobacı'dan başkan Aşgın'a teşekkür ...
Hitit Üniversitesinden ev hanımlarını sevindirecek çalışma Yemek kokusunu tamamen giderebilen 'Akıllı Aspiratör' geliştirildi "Akıllı aspiratör mutfakta hava kalitesini artıracak"
YEREL HABERLER Hitit Üniversitesinden ev hanımlarını sevindirecek ...
Türkiye'de 251 bin 228 Sungurlu'lu yaşıyor
YEREL HABERLER Türkiye'de 251 bin 228 Sungurlu'lu yaşıyor
112 personeli telefonla vatandaşı böyle hayata döndürdü Nefes borusuna marmelat kaçtı, telefondan tarif edilen o yöntem hayatını kurtardı 112 personeli Selcan İşli: “Yaşadığım heyecanı kelimelerle anlatamam” “Küçük dokunuşlar büyük olayları önlüyor”
YEREL HABERLER 112 personeli telefonla vatandaşı böyle hayata ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.