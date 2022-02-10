Takla atıp, ters dönen otomobilde sürücü öldü

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Mustafa ULUSOY/ ÇORUM, (DHA)ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, refüje çarparak takla atıp, ters dönen otomobilin sürücüsü Cengiz Aytaç (34) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam İstanbul-Samsun D-100 yolu Akören köyü Hacıhasan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Amasya'nın Suluova ilçesine giden Cengiz Aytaç yönetimindeki 05 AAR 741 plakalı otomobil, kontrolden çıkınca refüje çarparak takla attı. Ters dönen araçta sürücü sıkışırken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptıkları kontrolde sürücü Aytaç'ın hayatını kaybettiği belirledi. Cengiz Aytaç'ın, Zeytinburnu Müftülüğü'nde murakıp olarak görev yaptığı öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum / Osmancık Mustafa ULUSOY

2022-02-10 11:27:29



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