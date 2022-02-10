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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmancık’ta trafik kazası; 1 ölü

İHA

Çorum'un Osmancık ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarparak devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Osmancık’ta trafik kazası; 1 ölü

Çorum’un Osmancık ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarparak devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, kaza İstanbulSamsun D100 Karayolu’nun 22. kilometresi’ndeki Akören Köyü Hacıhasan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul’dan Amasya’nın Suluova ilçesine gitmekte olan Cengiz Aytaç (34) yönetiminde 05 AAR 741 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta refüje çarparak ters döndü. Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, Jandarma ve acil sağlık ekipleri ile Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçe Belediyesine ait itfaiye ekibi intikal etti. Sağlık görevlilerin yaptıkları muayenede araç sürücüsü Cengiz Aytaç’ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Trafik kazasında hayatını kaybeden otomobil sürücü Cengiz Aytaç’ın, İstanbul Zeytinburnu Müftülüğünde murakıp olarak görev yaptığı öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi.

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