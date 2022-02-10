Balatalar ısındı, tır seyir halinde alev aldı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde seyir halinde olan tırın balatalarının tutuşması sebebiyle lastiklerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Çorum istikametine seyir halinde olan 53 K 2336 plakalı tırın balataları Taşköprü mevkiinde aşırı ısınması sebebiyle alev aldı. Alevleri gören sürücü, tırı yol kenarında durdurarak yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Diğer sürücüler ise durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, tırın lastiklarıide çıkan yangını büyümeden söndürdü.

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