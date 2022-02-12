Takla atan otomobil refüje devrildi: 2 yaralı

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Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, SungurluKırıkkale karayolu Bahşılı Köyü Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Arif O. yönetimindeki 19 TL 893 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüje devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Fadime O. yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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