İsmail Pozan güven tazeledi

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Sungurlu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda yapılan olağan genel kurulunda mevcut Başkan İsmail Pozan, tek liste halinde girdiği seçimde güven tazeledi.

Özel İdare Konferans Salonunda yapılan genel kurul, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Genel kurulda mevcut Başkan İsmail Pozan yeniden oda başkanı seçilerek güven tazeledi.

İsmail Pozan başkanlığında yeni yönetimi şu isimlerden oluştu;

'Hüsamettin Karatekin, Mehmet Çağlan, Seyit Ali Atalay, Mehmet Gökhan, Arap Karaderili ve Ümit Kılıç'

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