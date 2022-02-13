TFF 2. Lig: Çorumspor FK: 2 - Kahramanmaraşspor: 1

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 25. hafta mücadelesinde Çorumspor FK, Kahramanmaraşspor’u 21 mağlup ederek 5. sıraya yerleşti.



Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Efe Tanrıverdi xx, Yusuf Susuz xx, Furkan Ulu xx

Çorumspor FK: Hasan Hüseyin xx, İsmet xxx, Berkay Can xxx, Sefa Akın xxx, Serkan xxx, Murat xxx (M. Eren dk. 90+2 ?), Recep xxx (Atakan dk. 72 xx), Mahsun xxx (Volkan dk. 85 ?), Halil İbrahim xxx, Burak xxx (Hakkı Can dk. 85 ?), Mehmet Akyüz xx (Batuhan dk. 46 xxx)

Kahramanmaraşspor: Enes x, Ö. Faruk x (Mustafa dk. 59 x), Özcan xx, Deniz x (Emre dk. 81 ?), Yusuf x, Halil İbrahim x, Can Erdem x, İbrahim x, Emre x, Mehmet x, Cerem x (Rüstem dk. 81 ?)

Goller: Burak (dk. 11 pen.), Halil İbrahim (dk. 35 pen.) (Çorumspor FK), Halil İbrahim (dk. 22) (Kahramanmaraşspor)

Sarı Kartlar: Atakan (Çorum FK), Enes Sancar, Özcar, Deniz, Halil İbrahim, Can, İbrahim (Kahramanmaraşspor)

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