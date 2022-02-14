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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kalbine yenik düşen polis memurunun naaşı törenle memleketine uğurlandı

İHA

Sinop'un Boyabat ilçesine geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 29 yaşındaki polis memuru Cihat Özoğul'un naaşı, Çorum'da düzenlenen törenle memleketi Tokat'a gönderildi.

Kalbine yenik düşen polis memurunun naaşı törenle memleketine uğurlandı

Sinop'un Boyabat ilçesine geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 29 yaşındaki polis memuru Cihat Özoğul'un naaşı, Çorum’da düzenlenen törenle memleketi Tokat'a gönderildi.
Çorum Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Cihat Özoğul (29), geçici olarak Sinop'un Boyabat ilçesinde görevlendirildi. Dün saat 12.00 sıralarında KYK yurdunda istirahat ederken ilk bulgulara göre kalp krizi geçirdiği öğrenilen Özoğul, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç polis, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis memuru Özoğul için, Çorum Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Törene Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ve meslektaşları katıldı. Törende polis memuru Özoğul’un eşi Ayşe Özoğul, anne Hatice Özoğul ve baba Üzeyir Özoğul gözyaşlarına hakim olamadı. Acılı aileyi polisler teselli etti. Eşinin tabutuna sarılan Ayşe Özoğul, “Seni böyle mi karşılayacaktım, oğlumu en iyi şekilde yetiştireceğim” diye gözyaşı döktü.
Kur'anı Kerim tilaveti ve Müftü Muharrem Biçer’in helallik istemesinin ardından 5 aylık çocuğunun olduğu öğrenilen Özoğul’un cenazesi, memleketi Tokat’a gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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