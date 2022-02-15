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Çorum İl Sağlık Müdürü Sobacı’dan korona virüs açıklaması Çorum İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı: “Vaka oranımızın 1-2 hafta daha artacağını, daha sonra da düşüşe geçeceğini öngörüyoruz” “Çorum’da bugüne kadar toplam 1 milyon bin 95 doz aşı uygulandı” “Yoğun bakıma yatan hastalarımızın yaklaşık yüzde 85’inin aşısız veya son 3 ay içerisinde hatırlatma dozlarını yaptırmamış kişilerden oluşuyor”

İHA

Çorum İl Sağlık Müdürü Sobacı’dan korona virüs açıklaması Çorum İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı: “Vaka oranımızın 1-2 hafta daha artacağını, daha sonra da düşüşe geçeceğini öngörüyoruz” “Çorum’da bugüne kadar toplam 1 milyon bin 95 doz aşı uygulandı” “Yoğun bakıma yatan hastalarımızın yaklaşık yüzde 85’inin aşısız veya son 3 ay içerisinde hatırlatma dozlarını yaptırmamış kişilerden oluşuyor”

100 bin kişide görülen korona virüs vaka sayısının 937,32 olduğu Çorum’da değerlendirmelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, “Salgının seyri takip edildiğinde vaka oranımızın 12 hafta daha artacağını, daha sonra da düşüşe geçeceğini öngörüyoruz” dedi.
Çorum’da 100 bin kişide görülen korona virüs vaka sayısının 937,32 oldu. Vaka artışlarının yaşandığı Çorum’da, İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Korona virüsün çoğalması sırasında oluşan genetik değişimlerin neticesinde yeni varyantların ortaya çıktığını dile getiren Sobacı, “Covid19 virüsü ilk saptandığından günümüze kadar çok sayıda farklı mutasyon geçirdi. Covid19 virüsünün son varyantı olan Omicron varyantı da 2021 yılının son çeyreğinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Omicron varyantı Avrupa’dan daha sonra ülkemizde başta İstanbul olmak üzere özellikle kalabalık şehirlerde hızla yayılım göstererek yeni bir dalgaya neden olmuştur. Bölgemizde ve ilimizde de Omicron varyantı son 1 aydır etkisini göstermeye başlamış ve akabinde vaka sayılarımız hızlı bir şekilde artmıştır. Omicron, Delta varyantına göre yüksek bulaşıcılık hızı ve daha fazla virüs yükü özelliklerine sahiptir. Bu, virüsün daha kısa sürede daha fazla kişiye bulaşmasına yol açmaktadır. Özellikle mevsim itibariyle havaların soğuması ile birlikte insanlarımız kapalı ortamlarda daha fazla birlikte zaman geçirmeye başladılar. Bu da virüsün yayılmasını hızlandıran etkenlerin başında gelmektedir. Yine okulların ara tatile girmesi ile birlikte büyük şehirlerden küçük şehirlere doğru iller arası nüfus hareketliliğinin arttığı, özellikle karadeniz bölgesinde yeni varyantın yayılımının hızlandığı da göz ardı edilmemelidir” dedi.

“Pandemi kurallarında değişiklik yok”
Korona virüsle mücadelede daha önce ifade edilen tedbirlerin yine herkes için geçerli olduğunu kaydeden Sobacı, “Omicron varyantına karşı da bilinen salgın tedbirleri, yani maske, mesafe ve temizlik kuralları haricinde ek bir tedbir söz konusu değildir. Ayrıca bu tedbirlerin yanı sıra en önemli silahımız aşıdır. Aşının bir çok hastalık için kanıtlanmış olan etkisini koronavirüs hastalığı için de net bir şekilde söyleyebiliriz. Aşılanmamış kişilerde yoğun bakıma yatış ve ölüm riskinin daha yüksek olduğunu biliyoruz” şeklinde konuştu.

“Çorum’da bugüne kadar toplam 1 milyon bin 95 doz aşı uygulandı”
“Çorum’un 18 yaş ve üzeri nüfusta en ez iki doz aşı olma oranında yüzde 84,6 ile Türkiye’de 18. sıradadır” diyen Sobacı, “İlimizde bugüne kadar toplam 1 milyon bin 95 doz aşı uygulanmıştır. Omicron varyantına karşı tedbir olarak, daha önce aşılarını tam yaptırmış olan kişilerin aradan 3 ay veya daha fazla zaman geçmişse mutlaka hatırlatma dozu olarak bir aşı daha yaptırmaları gerekmektedir. Aşılar tüm hastanelerimizde, Aile Sağlığı Merkezlerinde ve Toplum Sağlığı Merkezlerimizde uygulanmaktadır. Ayrıca yaşlı ve yatalak hastalarımız da MHRS’den Toplum Sağlığı Merkezleri üzerinden randevu almak suretiyle evlerinde aşılarını olabilmektedir. Geçtiğimiz günlerde duyurduğumuz üzere ilimizde Turkovac aşısı da uygulanmaya başlamıştır. Turkovac aşısı şimdilik Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanmaktadır. “Yoğun bakıma yatan hastalarımızın yaklaşık yüzde 85’inin aşısız veya son 3 ay içerisinde hatırlatma dozlarını yaptırmamış kişilerden oluşuyor” şeklinde konuştu.
Yoğun bakıma yatan hastaların yaklaşık yüzde 85’inin aşısız veya son 3 ay içerisinde hatırlatma dozlarını yaptırmamış kişilerden oluştuğuna dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, “Sağlık hizmetlerinin sunumu açısından salgının mevcut süreci ile ilgili endişe edici bir durum söz konusu değildir. İlimizde yatak doluluk oranımız yüzde 54,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 64,3’dür. Covid’in yanı sıra diğer hastalıklarla ilgili poliklinik ve ameliyat hizmetlerimiz de rutin bir şekilde devam ediyor. Sağlık Bakanlığı Pazartesi günü 29 Ocak 4 Şubat tarihine ait haftalık vaka sayılarını açıkladı. Yüz bin nüfusa düşen vaka oranımız 937,32 olmuştur. Salgının seyri takip edildiğinde vaka oranımızın 12 hafta daha artacağını, daha sonra da düşüşe geçeceğini öngörüyoruz. Günlük vaka sayılarımız önceki piklerde gördüğümüz rakamların daha da üzerine çıktı, ancak vaka sayısına göre hastaneye yatış sayılarının üçte biri kadar olduğunu görüyoruz. Bu düşüşteki en büyük etkenin de aşılar olduğunu düşünüyoruz. Nitekim yoğun bakıma yatan hastalarımızın yaklaşık yüzde 85’inin aşısız veya son 3 ay içerisinde hatırlatma dozlarını yaptırmamış kişilerden oluştuğunu gözlemliyoruz” ifadelerini kullandı.
Yerli aşı Turkovac’a ilginin olduğunu belirten Dr. Sobacı, “Günlük 2 bine yakın aşı yapılıyor. Bunun 3’te 1'e yakını Turkovac” ifadelerini kullandı.

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