Çorum İl Sağlık Müdürü: İnsanlar burun burunalar, uyarılar dikkate alınmıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum İl Sağlık Müdürü: İnsanlar burun burunalar, uyarılar dikkate alınmıyor

DHA

Çorum İl Sağlık Müdürü: İnsanlar burun burunalar, uyarılar dikkate alınmıyor


Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, Covid-19 virüsü yeni varyantı Omicron´un hızla yayılmaya devam ettiğini belirterek, "Çarşıda bakıyorsunuz 100 kişiden 50'si maske takmıyor, sosyal mesafeye dikkat edilmiyor, insanlar burun burunalar, uyarılar dikkate alınmıyor" dedi.
Sağlık Bakanlığı´nın koronavirüs risk haritasında vaka sayısı 100 binde 937,32 olarak açıklanan Çorum´da İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, düzenlediği basın toplantısıyla değerlendirmede bulundu. Omicron´un, Delta varyantına göre yüksek bulaşıcılık hızı ve daha fazla virüs yükü özelliklerine sahip olduğunu belirten Sobacı, "İlimizde salgının pik yaptığı bu dönemde özellikle yaşlılarımız, kronik hastalığı olanlar ve hamileler, kendilerini korumak için daha dikkatli olmalıdır. Aşısız veya eksik aşılı olanlar mutlaka aşılarını bir an önce yaptırmalıdır. Kentimiz, 18 yaş ve üzeri nüfusta en az 2 doz aşı olma oranında yüzde 84,6 ile Türkiye'de 18'inci sıradadır. İlimizde bugüne kadar toplam 1 milyon bin 95 doz aşı uygulanmıştır. Omicron varyantına karşı tedbir olarak, daha önce aşılarını tam yaptırmış olan kişilerin aradan 3 ay veya daha fazla zaman geçmişse mutlaka hatırlatma dozu olarak bir aşı daha yaptırmaları gerekmektedir" dedi.
Sağlık hizmetlerinin sunumu açısından salgının mevcut süreciyle ilgili endişe edici bir durum söz konusu olmadığını söyleyen Dr. Sobacı, şöyle konuştu:
"İlimizde yatak doluluk oranımız yüzde 54,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 64,3'tür. Covid yanı sıra diğer hastalıklarla ilgili poliklinik ve ameliyat hizmetlerimiz de rutin bir şekilde devam ediyor. Salgının seyri takip edildiğinde vaka oranımızın 1-2 hafta daha artacağını, daha sonra da düşüşe geçeceğini öngörüyoruz. Günlük vaka sayılarımız önceki piklerde gördüğümüz rakamların daha da üzerine çıktı ancak vaka sayısına göre hastaneye yatış sayılarının üçte biri kadar olduğunu görüyoruz. Bu düşüşteki en büyük etkenin de aşılar olduğunu düşünüyoruz. Nitekim yoğun bakıma yatan hastalarımızın yaklaşık yüzde 85'inin aşısız veya son 3 ay içerisinde hatırlatma dozlarını yaptırmamış kişilerden oluştuğunu gözlemliyoruz. Omicron varyantı önceki varyantlara göre daha hafif klinik belirtiler gösterse de özellikle yaşlılar, mevcut kronik hastalığı olanlar ve aşısız kimselerde hastalığın daha ağır ve ölümcül seyredebileceği göz ardı edilmemelidir. İlimizde salgının pik yaptığı bu dönemde özellikle yaşlılarımız, kronik hastalığı olanlar ve hamileler kendilerini korumak için daha dikkatli olmalıdır."
'KİM NE EDERSE KENDİNE YAPAR'
Dr. Sobacı, uyarılarda bulunarak, "Çarşıda bakıyorsunuz 100 kişiden 50'si maske takmıyor, sosyal mesafeye dikkat edilmiyor, insanlar burun burunalar, uyarılar dikkate alınmıyor, kim ne ederse kendine yapar. Vatandaş aşısızsa, sosyal mesafeye de dikkat etmiyorsa, kahvehaneler otobüsler de kalabalıksa ne diyeyim, biz ikazlarımızı elbette yapacağız takdir halkımızın" dedi. (DHA)DHA-Sağlık Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2022-02-15 15:51:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çorum İl Sağlık Müdürü Sobacı’dan korona virüs açıklaması Çorum İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı: “Vaka oranımızın 1-2 hafta daha artacağını, daha sonra da düşüşe geçeceğini öngörüyoruz” “Çorum’da bugüne kadar toplam 1 milyon bin 95 doz aşı uygulandı” “Yoğun bakıma yatan hastalarımızın yaklaşık yüzde 85’inin aşısız veya son 3 ay içerisinde hatırlatma dozlarını yaptırmamış kişilerden oluşuyor”
YEREL HABERLER Çorum İl Sağlık Müdürü Sobacı’dan korona virüs ...
Sungurlu'da marketlerde KDV denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Sungurlu'da marketlerde KDV denetimi yapıldı
Çorum'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Çorum'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ...
İş yerinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu
YEREL HABERLER İş yerinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu
Kalp krizinden hayatını kaybeden çevik kuvvet polisi için tören
YEREL HABERLER Kalp krizinden hayatını kaybeden çevik kuvvet polisi ...
Kalbine yenik düşen polis memurunun naaşı törenle memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Kalbine yenik düşen polis memurunun naaşı törenle ...
Yüksekten düşen şahıs yaralandı
YEREL HABERLER Yüksekten düşen şahıs yaralandı
Kırmızı ışıkta duran tıra arkadan çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kırmızı ışıkta duran tıra arkadan çarptı: 1 yaralı
TFF 2. Lig: Çorumspor FK: 2 - Kahramanmaraşspor: 1
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Çorumspor FK: 2 - Kahramanmaraşspor: 1
Kontrolden çıkan tır şantiye yolunda asılı kaldı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan tır şantiye yolunda asılı kaldı
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün acı günü
YEREL HABERLER Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün acı günü
İsmail Pozan güven tazeledi
YEREL HABERLER İsmail Pozan güven tazeledi
Osmancık ESOB başkanlığı’na Nihat Kabakçı seçildi
YEREL HABERLER Osmancık ESOB başkanlığı’na Nihat Kabakçı seçildi
Çorum’da ilki düzenlenen kar festivaline yoğun ilgi
YEREL HABERLER Çorum’da ilki düzenlenen kar festivaline yoğun ilgi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.