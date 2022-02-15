Doğada yaşayan hayvanlar unutulmadı

Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Sungurlu Öğretmenevi işbirliği çerçevesinde, öğretmenevinden temin edilen yiyeceklerle ilçe dışında yol kenarlarında ve yerleşim yerlerine uzak yerlerde bulunan doğaya terkedilmiş hayvanları beslendi.

Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk, Denetimli Serbestlik Şefi Serkan Eyyüp Soruklu ve müdürlük personelinin katılımıyla Sungurlu Öğretmenevi ve Sungurlu Fen Lisesi tarafından hazırlanan yiyecekler ile haftada iki kez olmak üzere sokak hayvanları beslendi.

Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk, “Yapılan etkinlikle soğuk kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan ve kış aylarından olumsuz etkilenen doğaya terk edilmiş olan sokak hayvanlarına bir nebze de olsa yardımcı olunduğunu, sokak hayvanlarının açlıklarının giderildiğini, insanlar üzerinde merhamet ve şefkat duygularının pekiştirildiğini ayrıca başkalarına örnek olunduğunu, imkanlar dahilinde bu tür etkinliklerin müdürlüğümüz tarafından devam edecek” dedi.

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