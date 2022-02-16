Çorum Belediyesi içme suyunda KDV oranını yüzde 1'e düşürdü

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla içme suyundan alınan yüzde 8’lik KDV oranını yüzde 1’e indirdiklerinin müjdesini verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temel gıda maddelerinden alınan yüzde 8’lik KDV oranını yüzde 1’e indirmesinin ardından Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da içme suyundan alınan KDV oranını yüzde 1’e düşürdüklerini duyurdu.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.