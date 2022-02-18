Kaymakam Görmüş; "Kadın kursiyerlerin ev ekonomisine katkılarını önemsiyoruz"

Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, Sungurlu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek idareci, öğretmen ve kursiyerlerden yürütülen kurslar hakkında bilgiler aldı.

Sungurlu Halk Eğitimi Merkezi'nde mesleki teknik genel ve okuma yazma alanlarında 120 kurs açıldığını hatırlatan Kaymakam Görmüş, "Halk Eğitimi Merkezi olarak kadınlarımızın istihdamına ve ev ekonomilerine katkıda bulunmalarına özellikle önem verilmektedir. Herkese göre bir kurs programının bulunduğu merkezimizde bu dönem itibariyle bin 746 kursiyer Halk Eğitimi faaliyetlerinden faydalanmış olup bunların 418’i Erkek 1328’i bayan kursiyerdir" dedi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nün faaliyetlerinden dolayı merkez müdürü ve usta öğreticileri tebrik eden Kaymakam Görmüş, programların yoğun bir şekilde devam etmesi gerektiğini belirterek, özellikle bayan kursiyerlerin kendi ekonomik bağımsızlıklarını sağlamaları yönünde kendilerine her türlü imkanı sunmaya çalıştıklarını belirtti.

Özellikle sedef kakma kursunda geleneksel sedef işçiliği ile Hitit motiflerinin işlenmesi yaklaşımını çok beğendiğini ve bunun geliştirilmesi gerektiğini belirten Kaymakam Fatih Görmüş, emeği geçenlere kolaylıklar diledi.

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