Hastane çamaşırhanesinde çıkan yangın söndürüldü

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Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çamaşırhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çamaşırhanesinden öğle saatlerinde dumanların yükseldiğini gören çalışanlar, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine hastaneye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Dumanlar hastane içine kadar ulaşınca kısa süreli tedirginlik yaşandı.

Çamaşırhane bölümünde zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2022-02-18 16:07:29



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