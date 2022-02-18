Hastane çamaşırhanesinde çıkan yangın söndürüldü

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çamaşırhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çamaşırhanesinden öğle saatlerinde dumanların yükseldiğini gören çalışanlar, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine hastaneye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Dumanlar hastane içine kadar ulaşınca kısa süreli tedirginlik yaşandı.
Çamaşırhane bölümünde zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2022-02-18 16:07:29
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.