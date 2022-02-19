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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Servis minibüsü tıra çarptı: 1 yaralı

İHA

Çorum'da bir servis minibüsünün tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Servis minibüsü tıra çarptı: 1 yaralı

Çorum’da bir servis minibüsünün tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, ÇorumAnkara Karayolu 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Ö. idaresindeki 26 BK 209 plakalı tırın stepne lastiğinin yerinden çıktığını fark etti. Adnan Ö. tırı güvenlik şeridinde durdurdu. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan Erdal G. (49) yönetimindeki 19 ACD 160 plakalı servis minibüsü, park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Erdal G. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların iharı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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