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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

10 liralık Kazı Kazan ile 500 bin lira kazandı

DHA

10 liralık Kazı Kazan ile 500 bin lira kazandı


Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)-ÇORUM'da bir bayiden 10 liralık Kazı Kazan kuponu alan kişi, 500 bin lira ikramiye kazandı.
Rıfat Umur'un işlettiği büfeden 10 liralık Kazı Kazan kuponu alan kişi, 500 bin lira ikramiye kazandı. Kuponu bayiye getiren kişi, Umur'a sarılarak teşekkür etti. Rıfat Umur "Bu müşterimiz sürekli gelip, Kazı Kazan oynuyordu. Dün de geldi, Kazı Kazanı'nı aldı. Bir süre sonra içeriye gelerek, kendisine 500 bin lira çıktığını söyledi. Biz de parayı nereden alacağını söyledik. İkramiye çıkanlar geri geleceğini söylüyor ancak şu ana kadar da gelen olmadı" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2022-02-20 10:07:10

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