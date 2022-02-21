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Türkiye’nin ilk fauna alanında kış güzelliği Tabiat parkındaki yaban hayvanları havadan görüntülendi

İHA

Türkiye’nin ilk fauna alanında kış güzelliği Tabiat parkındaki yaban hayvanları havadan görüntülendi

Çorum’da, yaban hayvanlarının doğal ortamında tanıtılması amacıyla Türkiye'de ilk olarak fauna tanıtım alanında kar yağışıyla birlikte mest eden görüntüler ortaya çıktı. Kar üstündeki geyikler dron ile havadan görüntülendi.
Çorum'da, 2012 yılında Sıklık Tabiat Parkı içerisinde kurulan fauna tanıtım alanı, hem yaban hayvanlarını doğal ortamında görmek hem de botanik bahçesindeki bitki türlerini incelemek isteyenlere fırsat sunuyor. Türkiye'de ilk olan fauna alanı, kızıl geyik, karaca, yaban keçisi, ceylan ve yaban tavşanı olmak üzere farklı türlerden hayvanlara ev sahipliği yapıyor. Doğal güzelliğiyle büyüleyen alan, dört mevsim ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Beyaz örtüyle kaplanan tabiat parkını ziyaret eden vatandaşlar hem piknik yapıyor hem de yaban hayvanlarını seyrediyor. Beslenme ihtiyaçları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Çorum Belediyesi’nce karşılanan hayvanlar, doğal ortamlarında havadan görüntülendi. Gruplar halinde gezen hayvanlar, karla kaplı alanda güzel eşsiz görüntüler oluşturdu. Fauna alanında kar üstündeki kızıl geyikler dronla havadan görüntülendi.

Yaban hayvanları gözlenebiliyor
Yaban hayvanlarını yaşam ortamlarında görerek tanımak, toplumda hayvan sevgisini arttırmak ve tabiatta yaralı olarak bulunan yaban hayvanlarının tedavisi sonrasında doğal yaşama bırakılmadan önce rehabilitasyonlarını sağlamak amacıyla tesis edilen fauna tanıtım alanları, 14 adet kızıl geyik, 2 adet karaca, 12 adet yaban keçisi, 2 adet ceylan ve 3 adet yaban tavşanını barındırıyor. Çorum’dan ve çevre illerden rehabilitasyon amacıyla getirilen alana bırakılan yaban hayvanlarının yanı sıra, yavrulama yoluyla da alandaki hayvan sayısı artış gösteriyor. Saha içerisine bulunan 3 adet ahşap hayvan barınağı sayesinde soğuk ve karlı kış günlerinde hayvanların sığınabilecekleri ve yemleme yapılabilecek ortam oluşturulurken Hayvanların beslenmeleri için alan içindeki mevcut bitki ve meyve ağaçlarının yanı sıra, yem desteği de sağlanıyor. Fauna tanıtım alanında bulunan gözlem kuleleri sayesinde yaban hayatı rahatlıkla gözlemlenebiliyor.

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