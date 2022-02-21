Çorum'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

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Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA) ÇORUM'da, MİT ve emniyet tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen ortak operasyonda, 5 kişi yakalandı.

Çorum Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ terör örgütünün eylem faaliyetlerinin tespit ve deşifresi açısından yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "DEAŞ terör örgütü içerisinde farklı zamanlarda faaliyetlerde bulundukları tespit edilen yabancı uyruklu şahısların ilimiz merkezinde ikamet ettikleri adreslere yönelik Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı ile birlikte koordineli olarak yapılan planlı operasyonda 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ülkemizin geleceği ve sınır bölgelerimizin güvenliği açısından terör örgütlerle mücadelemiz aralıksız olarak devam edecektir" denildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2022-02-21 12:25:44



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