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Onkoloji tanı ve tedavi merkezinin temeli törenle atıldı 30 milyon TL’ye ihale edilen Onkoloji Merkezi 320 günde tamamlanacak Çorum Valisi Mustafa Çiftçi: "Test veren her 5 vatandaşımızdan 2’si pozitif çıkıyor"

İHA

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesine inşa edilecek Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin ikinci etabının temeli düzenlenen törenle atıldı. 30 milyon TL'ye ihale edilen Onkoloji Merkezi 320 günde tamamlanacak.

Onkoloji tanı ve tedavi merkezinin temeli törenle atıldı 30 milyon TL’ye ihale edilen Onkoloji Merkezi 320 günde tamamlanacak Çorum Valisi Mustafa Çiftçi: "Test veren her 5 vatandaşımızdan 2’si pozitif çıkıyor"

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesine inşa edilecek Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin ikinci etabının temeli düzenlenen törenle atıldı. 30 milyon TL’ye ihale edilen Onkoloji Merkezi 320 günde tamamlanacak.
2020 yılında İl Özel İdaresi tarafından ilk etap çalışması tamamlanan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin ikinci etap için ihale edilmesinin ardından çalışmalar başladı. Yaklaşık 30 milyon TL’ye ihale edilen Onkoloji Merkezi, 320 günde tamamlanacak. Tüm onkolojik alanların tek merkezde toplanacağı Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nde kemoterapi, PET, nükleer tıp, iyotlu tedavi ve linac tedavisi uygulanacak. Merkezle Ankara ve Samsun’da tedavi gören aylık ortalama 100 hasta ve ailesinin sevkinin önlenmesi ve çevre illerden de sevk alması planlanıyor.
Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, “Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi ile hem ilimize hem de bölge illere hizmet verilecek ve böylelikle kanser hastalarının il dışı sevklerinin önüne geçilecek. Donanımlı sağlık ekibimiz ile birlikte Çorum ve çevre illere uzun yıllar hizmet verecek bir merkezin Çorum’a kazandırılmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Merkezimiz toplam 4 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Binada toplam 76 oda, 15 adet özel tedavi alanı olacak. 1. etabı 2020 yılında İl Özel İdaresi tarafından tamamlanan merkezimizin ikinci etap çalışması başlayarak bu yıl içinde hizmete sunulması planlanmaktadır” dedi.
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da, “Tüm dünya olduğu gibi ülkemizde zor zamanlardan geçiyor. Her sektör her alan bir takım sıkıntılar yaşandı ama en çok sıkıntıyı sağlık çalışanları yaşadı. Çorum Belediyesi olarak her zaman sağlık çalışanlarımızın yanında olduk. Korona virüsten önce de, sonra da hastanemizde ne zaman ihtiyaç varsa yanlarında olduk. Pandemi sürecinde filyasyon ekiplerine araç desteğini hiçbir zaman esirgemedik. 1 yılı aşkındır da filyasyon ve aşı ekiplerine belediye olarak destek veriyoruz. Hastanemizin bütün personellerini ücretsiz olarak taşıyoruz” diye konuştu.
Çorum’a kanser hastaları için böyle bir merkezin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ise, “En büyük zenginlik sağlıktır. Ben de bir kanser hastasının yakını olarak onkolojik tedavilerin zorluklarını, onkoloji hastalarının sıkıntılarını yakinen biliyorum. Geçmişte Ankara’yı yol etmiştik. Çorum’da böyle bir tedavi merkezinin yapılacak olmasını önemsiyorum. Merkezimiz sadece Çorum’a değil, çevre illere de hizmet edecektir. Merkezimizin Çorum’a hayırlı olması temennisinde bulunuyorum” şeklinde konuştu.
AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, “Çorum için tarihi bir gün. Çorumlular olarak her birimizin bir yakını kanser hastası. Bazen Ankara’ya, bazen İstanbul’a, bazen Samsun’a bu tedavi için gidip geliyoruz. Yıllarca Ankara’yı yol ediyoruz. Hastalarımızın bu dönemde morale, aile sıcaklığına ihtiyacı varken, gurbette zorlu süreçten geçiyor. Gerçekten biz bunu yaşadık ve o hastaların durumunu çok iyi anlıyoruz. Rabbim bu hastalığı kimseye vermesin. İlimizde bu hastalık için tanıdan tedaviye kadar her türlü aşamanın gerçekleşeceği, insanlarımızın başka illere gitmeyeceği merkezimizin Çorum’a kazandırılmasının mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.
AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da birinci önceliklerinin sağlık olduğunu dile getirerek, “Bu tür tedavi merkezlerinin Allah yokluğunu göstermesin ama yolumuzu da düşürmesin. Bizim birinci önceliğimiz sağlık. Bu konuda Çorum olarak da iddialıyız. Çorum’u sağlıkta bölgenin yıldızı yapacağız dedik. Bu noktaya da geldik. Bu konuda taleplerimizi hiçbir zaman geri çevirmeyen Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim ölçeğimizde olan hiçbir ilde böyle bir merkez için. Tüm bölge için büyük bir yatırım” ifadelerini kullandı.
Konuşmasında korona virüs salgınına dikkat çekerek açıklanan rakamların Çorum açısından tehlikenin geçmediğini gösterdiğini aktaran Vali Mustafa Çiftçi de, “Tedbirlere dikkat etmemiz gerekiyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Aşılarını yaptıranlar mutlaka hatırlatma dozlarını yaptırsınlar. Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 8590’u aşı yaptırmayan veya hatırlatma dozu yaptırmayanlardan oluşuyor ”dedi.
Çorum'daki aşılanma oranları hakkında da bilgi veren Vali Çiftçi, “İlimizde 18 yaş üstü vatandaşlarımızdan 1. ve 2. doz aşısını yaptıranların oranı yüzde 84.7. Türkiye ortalamasına yakın rakamdayız. 1. ve 2. doz aşısını yaptırmış 12 yaş üstü vatandaşlarımızın oranı ise yüzde 79. Bu noktada da iyiyiz. İlimizde aşılanma oranları yüksek ama vaka oranları da yüksek. Bugünlerde test veren her 5 vatandaşımızdan 2’si pozitif çıkıyor. 2 senelik pandemi sürecinde bugüne kadar bin 619 vatandaşımız hayatını kaybetti” şeklinde konuştu.
Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin temel atma törenine Vali Mustafa Çiftçi, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Hastane Başhekimi Sinan Zehir, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ve Borsa Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ile hastane personeli katıldı.

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