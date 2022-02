Çorum Belediyesinden eğitime destek Belediye Başkan Aşgın ile Milli Eğitim Müdürü Kodek arasında işbirliği protokolü imzalandı

Çorum Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 'Okul Kütüphanelerine Kitap Temini' ve 'Karşılıklı Yardım ve İşbirliği' protokolü imzalandı.

Çorum Gençlik Çalışmaları İşbirliği projesi kapsamında imzalanan protokol ile Çorum Belediyesi öğrencilerin okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi amacıyla okul kütüphanelerine kitap desteği sağlayacak. Ayıraca Çorum Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Çorum Bilim Şenliği etkinlikleri gerçekleştirilecek.

İşbirliği protokolü Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek tarafından imzalandı. İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi olarak birçok alanda güzel hizmetler yaptıklarını belirterek, gençlerimizi ve öğrencilerimizi de ihmal etmiyoruz" dedi.



'Bilim şenliği düzenlenecek'

Milli Eğitim Müdürü ile iki ayrı protokole imza attıklarını belirten Belediye Başkan Aşgın, "Protokollerimizden birisi bilim şenliği. Bu kapsamda 10 noktada yapılacak olan bilim şenliğine Çorum Belediyesi olarak her türlü desteği vereceğiz. Gençlerimizin ürettikleri o ilmi fikirleri ve bilim eserlerini hemşehrilerimizle buluşturmuş olacağız” şeklinde konuştu.



'Okullara kitap desteği sağlanacak'

İkinci protokolün okullara kitap desteği sağlanmasıyla ilgili olduğunu dile getiren Başkan Aşgın, Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı 'Kütüphanesiz okul kalmasın' projesine destek verdiklerini açıkladı. Başkan Aşgın “Çorum Belediyesi olarak 40’a yakın Z kütüphane yaptık. Şu an yeni ihalesini yaptığımız 4 adet daha Z kütüphanemiz var. Tabii bu kütüphaneler, kitaplarla kıymetli oluyor. Bu anlamda kütüphanelerimizin kitap stoklarını hem sayısal, hem de içerik olarak artırmasına Çorum Belediyesi olarak destek oluyoruz. Yaptığımız protokolle okullarda açılan bu kütüphanelere kitap desteğini sağlamış olacağız. Yaptığımız işbirliği protokollerinin gençlerimize Milli Eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.



'Kodek’ten başkan Aşgın’a teşekkür'

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek de eğitime sağladığı katkı ve desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Çorum’da kütüphanesiz okul kalmasın projesi kapsamında, kütüphanelerin içeriğini doldurulması konusunda Başkan Aşgın’dan destek istediklerini anlatan Kodek, “Kendileri her zaman olduğu gibi bizi kırmadı. Yapılan kütüphanelerimize kitap yardımı noktasında iş birliği protokolümüzü başkanımızın tensibiyle imzaladık. Diğer iş birliğimiz ise yılsonu yapacağımız bilim şenliğimizde lojistik destek sağlanması olacak. Bu önemli etkinlikte de başkanımız bizleri kırmayarak her türlü desteği vereceğini söyledi. Başkanımıza bizlere yapmış olduğu destekler için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

