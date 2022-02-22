Çorum Belediyesinden eğitime destek Belediye Başkan Aşgın ile Milli Eğitim Müdürü Kodek arasında işbirliği protokolü imzalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum Belediyesinden eğitime destek Belediye Başkan Aşgın ile Milli Eğitim Müdürü Kodek arasında işbirliği protokolü imzalandı

İHA

Çorum Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 'Okul Kütüphanelerine Kitap Temini' ve 'Karşılıklı Yardım ve İşbirliği' protokolü imzalandı.

Çorum Belediyesinden eğitime destek Belediye Başkan Aşgın ile Milli Eğitim Müdürü Kodek arasında işbirliği protokolü imzalandı

Çorum Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 'Okul Kütüphanelerine Kitap Temini' ve 'Karşılıklı Yardım ve İşbirliği' protokolü imzalandı.
Çorum Gençlik Çalışmaları İşbirliği projesi kapsamında imzalanan protokol ile Çorum Belediyesi öğrencilerin okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi amacıyla okul kütüphanelerine kitap desteği sağlayacak. Ayıraca Çorum Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Çorum Bilim Şenliği etkinlikleri gerçekleştirilecek.
İşbirliği protokolü Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek tarafından imzalandı. İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi olarak birçok alanda güzel hizmetler yaptıklarını belirterek, gençlerimizi ve öğrencilerimizi de ihmal etmiyoruz" dedi.

'Bilim şenliği düzenlenecek'
Milli Eğitim Müdürü ile iki ayrı protokole imza attıklarını belirten Belediye Başkan Aşgın, "Protokollerimizden birisi bilim şenliği. Bu kapsamda 10 noktada yapılacak olan bilim şenliğine Çorum Belediyesi olarak her türlü desteği vereceğiz. Gençlerimizin ürettikleri o ilmi fikirleri ve bilim eserlerini hemşehrilerimizle buluşturmuş olacağız” şeklinde konuştu.

'Okullara kitap desteği sağlanacak'
İkinci protokolün okullara kitap desteği sağlanmasıyla ilgili olduğunu dile getiren Başkan Aşgın, Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı 'Kütüphanesiz okul kalmasın' projesine destek verdiklerini açıkladı. Başkan Aşgın “Çorum Belediyesi olarak 40’a yakın Z kütüphane yaptık. Şu an yeni ihalesini yaptığımız 4 adet daha Z kütüphanemiz var. Tabii bu kütüphaneler, kitaplarla kıymetli oluyor. Bu anlamda kütüphanelerimizin kitap stoklarını hem sayısal, hem de içerik olarak artırmasına Çorum Belediyesi olarak destek oluyoruz. Yaptığımız protokolle okullarda açılan bu kütüphanelere kitap desteğini sağlamış olacağız. Yaptığımız işbirliği protokollerinin gençlerimize Milli Eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

'Kodek’ten başkan Aşgın’a teşekkür'
İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek de eğitime sağladığı katkı ve desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.
Çorum’da kütüphanesiz okul kalmasın projesi kapsamında, kütüphanelerin içeriğini doldurulması konusunda Başkan Aşgın’dan destek istediklerini anlatan Kodek, “Kendileri her zaman olduğu gibi bizi kırmadı. Yapılan kütüphanelerimize kitap yardımı noktasında iş birliği protokolümüzü başkanımızın tensibiyle imzaladık. Diğer iş birliğimiz ise yılsonu yapacağımız bilim şenliğimizde lojistik destek sağlanması olacak. Bu önemli etkinlikte de başkanımız bizleri kırmayarak her türlü desteği vereceğini söyledi. Başkanımıza bizlere yapmış olduğu destekler için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çorum'da yapımı süren 'Tarihi Kültür Yolu' gün sayıyor Belediye Başkanı Aşgın: "Kültür yolu birkaç ay içerisinde tamamlanacak"
YEREL HABERLER Çorum'da yapımı süren 'Tarihi Kültür Yolu' gün ...
Kavuncu, meclis kürsüsünde demir yolu projesine dikkat çekti AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu; “Demir yolu projesi ülke ve bölge ekonomisinin yanı sıra Çorum’un gelişmesine büyük katkı sağlayacak” “Eğitim, sağlık, ulaşım ve sulu tarımda 30 milyar 405 milyon liralık yatırım yaptık” “Çorum yük alan bir il”
YEREL HABERLER Kavuncu, meclis kürsüsünde demir yolu projesine ...
Kargı'da bugün 3 ayrı deprem meydana geldi
YEREL HABERLER Kargı'da bugün 3 ayrı deprem meydana geldi
Onkoloji tanı ve tedavi merkezinin temeli törenle atıldı 30 milyon TL’ye ihale edilen Onkoloji Merkezi 320 günde tamamlanacak Çorum Valisi Mustafa Çiftçi: "Test veren her 5 vatandaşımızdan 2’si pozitif çıkıyor"
YEREL HABERLER Onkoloji tanı ve tedavi merkezinin temeli törenle ...
Kaza yapan otomobil takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kaza yapan otomobil takla attı: 1 yaralı
Çorum Valisi Çiftçi: Test veren 5 kişiden 2´si pozitif
YEREL HABERLER Çorum Valisi Çiftçi: Test veren 5 kişiden 2´si ...
Çorum'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Çorum'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Çorum'da MİT ve Emniyet’ten DEAŞ operayonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Çorum'da MİT ve Emniyet’ten DEAŞ operayonu: 5 gözaltı
Türkiye’nin ilk fauna alanında kış güzelliği Tabiat parkındaki yaban hayvanları havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk fauna alanında kış güzelliği Tabiat ...
10 liralık Kazı Kazan ile 500 bin lira kazandı
YEREL HABERLER 10 liralık Kazı Kazan ile 500 bin lira kazandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.