Çorum merkez ve ilçelerdeki yurt müdürleri toplantısı Sungurlu'da yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer başkanlığında yapılan toplantıya Sungurlu İlçe Spor Müdürü Mehmet Aktaş, Şube Müdürleri, Çorum merkez ve ilçelerdeki yurt müdürleri katıldı.

Toplantıda 2021 yılında yapılan faaliyetler değerlendirilirken, 2022 yılı içerisinde yapılması planlanan faaliyetler görüşüldü. Daha sonra Mahmut Atalay Spor salonuna geçen İl Müdürü Haşim Eğer ve beraberindeki heyet, burada da bir toplantı gerçekleştirirken, sporcularla da sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.