TFF 2. Lig: Çorumspor FK: 0 - Bayburtspor: 1

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 27. hafta mücadelesinde Çorumspor FK, sahasında misafir ettiği Bayburtspor’a 10 mağlup oldu.



Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Abdullah Volkan Aydın xx, Fatih Karatağ xx, Arif Dilmen xx

Çorumspor FK: Hasan Hüseyin x (M. Eren dk. 52 xx), Mertcan x, Hakkı Can x (V. Okumak dk. 20 xx), Sefa Akın xx, Serkan xxx, Aykut xxx, Atakan xx (Recep dk. 73), Murat xxx, Mahsun xxx, Burak xx, Mehmet Akyüz xx

Bayburtspor: Zülküf xxx, Uğur xxx, Ömer xxx, Ali Fırat xxx, Gökhan xxx, Yunus Emre xxx (Ö. Faruk dk. 86 ?), Onur xx (Selim dk. 80 ?), Sefa xxx, Tayyib Kanarya xxx (Cumhur dk. 90 ?), İlker xxx (Mehmet dk. 86 ?), Emre xxx (Gökdeniz dk. 77 x)

Gol: Tayyib Kanarya (dk. 45+1) (Bayburtspor)

Sarı Kartlar: Murat, Hakkı Can, Recep (Çorum FK), Zülküf (Bayburtspor)

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