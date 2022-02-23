Başkan Gül, müftülük personeli toplantısına katıldı

MilDiyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, Sungurlu’da yapılan Müftülük personeli toplantısına katıldı.
Sendikal teşkilatlanma çalışması için yurt gezisi çıkan Gül, Sungurlu Müftülüğünün Şubat ayı toplantısında katılarak, Sungurlu MilDiyanet Sen ilçe teşkilatını kurmak için burada olduğunu ve Sungurlu gibi ülkenin her köşesinden MilDiyanet Sen'e katılımlar olduğunu ifade etti. Yakında yetkiyi devralacaklarını da ifade eden Gül, daha güçlü bir Diyanet için tüm Diyanet camiasını birlikte çalışmaya davet etti.
Ziyarette Genel Başkan Gül'e genel başkan yardımcısı Hacıduran Namlı da eşlik etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.