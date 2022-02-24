AFAD’tan kış tatbikatı

Çorum’da İl Afet Acil Durum Müdürlüğü tarafından kış tatbikatı düzenlendi.

UMKE, 112, İl Jandarma Komutanlığı, İtfaiye ve AFAD gönüllülerinden oluşan 75 personelin katılımıyla bin 700 rakımlı Kösedağı’nda gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği zorlu kış koşullarında farklı yönlerde kaybolan ve hipotermi tehlikesi geçiren 3 kişiyi arama ve kurtarma çalışması yapıldı.

Tatbikatta, komuta çadırı ve bölgesi oluşturma, yoğun karda harekat tarzı, kış arama kurtarma ve çığ testi ve bilgisi, haritalama, dron ile konum belirleme GPS ile noktaya gitme, termal dron ile kazazede tespiti, 8x8 amfibik araç ile vakaya ulaşma, haberleşme, eğimli arazide ip sistemi ile sedye indirme, kazazedelere termal battaniye kullanımı, irtifa yürüyüşü, iz takip köpeği ile kazazede bulma gibi çok farklı yöntem ve teknikler kullanıldı.

Komandoların da yer aldığı tatbikat başarı ile tamamlandı.

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