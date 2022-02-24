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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum’un Kargı ilçesinde deprem

İHA

Çorum’un Kargı ilçesinde deprem

Çorum’un Kargı ilçesinde 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 12.51'de merkez üssü Kargı Dereköy olan ve yerin 7 kilometre altında 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi.
Çevre ilçe ve köylerden de hissedilen deprem paniğe neden olurken herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

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