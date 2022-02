Başkan Yardımcısı Çöplü, mahalle muhtarları ile bir araya geldi Mahalle muhtarı toplantının ardından Halk Et kombinasını gezerek bilgi aldı

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. HalkEt kombinasını da gezen muhtarlar tesise tam not verdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, mahalle muhtarları ile HalkEt kombinasında düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıya muhtarların yanı sıra Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Kalın ve Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Kanat da katıldı. Veteriner İşleri Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmaları değerlendiren Başkan Yardımcısı Çöplü, sokak hayvanlarının tedavisi, besleme faaliyetleri ve Halk Et Kombinası bünyesindeki mezbaha ve üretime yönelik çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Sokak hayvanlarıyla ilgili şehrimizde zaman zaman sıkıntılar yaşandığını ve mahalle sakinlerinden şikayetler geldiğini belirten Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, hem şikayetleri, hem de hayvanseverlerin hassasiyetini dikkate alacak şekilde çalışma yapmaya özen gösterdiklerini ifade etti.

Hayvan popülasyonunun kontrol altında tutulmasında besleme alanlarının önemi olduğuna da dikkat çeken Çöplü, besleme odaklarının yerleşim alanlarının dışında olması gerektiğine vurgu yaptı. Çöplü “Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak besleme çalışmalarına düzenli olarak devam ediyoruz. Şehir merkezinde bu besleme odaklarını önermiyoruz ve yapmıyoruz. Hayvanseverlerle bu konuda ortaklaşa çalışarak şehrin dış alanlarında besleme yapmaya özen gösteriyoruz.” dedi.

Hayvansever vatandaşların evlerinin önünde veya şehir içerisindeki boş aralara kulübe koyarak su ve yiyecek bıraktıklarını ifade eden Çöplü, “Besleme yapılan bölgede sokak hayvanı sayısında artış yaşanabiliyor. Komşular arasında bu konuda tartışmalar ve kavgalar yaşanabiliyor. Bunu önlemek için hayvanseverlerle birlikte ortak çalışma yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

Toplantıda konuşan Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Kalın da, faaliyetleriyle ilgili sunum yaptı. Yaptıkları çalışmalarla köpek yoğunu önlediklerini dile getiren Kalın, öte yandan yasaklı ırklarla ilgili de vatandaşlardan gelen ihbarlara anında müdahale ettiklerini ifade etti.

Mustafa Kalın “Bizim haftanın 7 günü 24 saat telefonumuz açık. Sizin burada tehlikeli köpek var, hasta köpek var dediğinizde o iş çözülene kadar takipçisi olacağız. Besleme odaklarımızla ilgili mobil uygulama oluşturuyoruz. Cep telefonunuzdan bakarak hangi besleme odağında besleme yapılmadıysa oraya mama koyabiliyorsunuz. Hayvanseverler ve mahallemizdeki gönüllülere bunu yakında açıklayacağız. Bu şekilde gelişi güzel beslemenin önüne geçeceğiz. Besleme odaklarını şehrin dışına taşıyoruz. Sokak hayvanlarıyla ilgili kısırlaştırma talebinde size gelen olursa bize yönlendirebilirsiniz.” diye konuştu.

Mahalle muhtarı toplantının ardından Halk Et kombinasını gezerek bilgi aldı. Halk Et Kombinası bünyesindeki mezbaha ve üretime yönelik çalışmaları inceleyen muhtarlar, tesise tam not verdiler.

