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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kargı Tulum Peyniri nesilden nesile aktarılacak

İHA

Kargı Tulum Peyniri nesilden nesile aktarılacak

Kargı Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından, Çorum MERGEN projeleri kapsamında Kargı’nın meşhur lezzeti olan Tulum Peyniri’nin yapımının nesillerden nesillere aktarılması amaçlanıyor.
Kargı Tulum Peyniri’nin konu edildiği Mergen Projesi ile öğrenciler Kargı Tulum Peyniri’nin yapım aşamalarının her evresini doğal ortamda üreticilerden aldıkları bilgiler eşliğinde uygulamalı olarak öğrendiler.
Proje gezisine Kargı Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Halil Dağ, Proje Öğretmeni Merve Karadut ve projede yer alan öğrenciler katıldı.

'Bilinçli genç tüketici ve üreticiler yetişecek'
Proje hakkında bilgiler veren proje öğretmeni Merve Karadut projenin ilk amacının bilinçli genç üretici ve tüketiciler yetişmesini sağlamak olduğunu belirterek, "Ünü dünyaya yayılan Kargı’ya özel Tulum Peyniri’ni nesilden nesile aktarabilecek gönüllü peynir üreticileri yetiştirmeyi hedefliyoruz’’ dedi.
Karadut açıklamasını şöyle sürdürdü; "Almanya’da gerçekleşen ve dünyanın birçok ülke ve şehrinden gelen peynirler arasında yapılan yarışmada 3., İtalya’da düzenlenen yarışmada ise 10. olan Kargı Tulum Peyniri’nin nesilden nesile aktarılması için genç kuşakların projede aktif rol alarak, öğretmen, veli, öğrenci işbirliği içerisinde, doğal ve orijinal lezzetinin yapım aşamasının uygulanarak öğrenilmesini sağlamayı hedefliyoruz’" şeklinde konruştu.
Bu kapsamda tulum peynirinin en önemli ham maddesi olan sütün üretimini incelemek üzere ilçede süt üreticiliği yapan Mustafa Tav’ı ziyaret eden proje ekibi sütün üretimi ve peynir mayalama işlemlerinin aşamalarını uygulamalı olarak öğrendiler.
Daha sonra ilçede Tulum Peyniri Üretimi yapan Hüseyin Büyükçorak’ın tesisini ziyaret eden proje ekibi, burada da tulum peyniri derisinin dikilmesi, peynirin deriye basılması, vakumlama ve muhafaza edilme işlemlerini uygulamalı olarak öğrendiler.
Yapılan proje ile Kargı Tulum Peyniri’nin öğrencilere uygulamalı olarak gösterildiğini belirten Proje Öğretmeni Merve Karadut, öğrenim görmekte olan öğrencileri destekleyerek yalnızca tüketici değil aynı zamanda üretici olma konusunda gelişimlerine katkıda bulunup bu konuda teşvik ettiklerini kaydetti.
"GDO’lu besinlerin günümüzde sık sık kullanıldığı şu günlerde gençlerin organik peynir ve süt üretimleri konusundaki bilgi eksikliğini giderdik’" diyen Karadut ayrıca, proje ile organik ürün bilincinin genç nesillere yerleştirilmesini sağlayarak bu konuda farkındalık oluşturduklarını düşündüklerini ve projenin değişik aşamalarda farklı alanlarda genişletmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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