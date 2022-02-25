Köy muhtarı trafik kazasında hayatını kaybetti

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Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Çayyaka köyü muhtarı Bilal Ayhatal, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, muhtar Bilal Ayhatal Ankara’dan köyüne döndüğü sırada, Kırıkkale ilçesine bağlı Kalecik ilçesi yakınlarında trafik kazası geçirdi. Kazada yaralanan Ayhatal, ambulansla Kalecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ayhatal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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