Çorum'da 361 adet tarihi obje ele geçirildi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da düzenlenen operasyonda erken Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 361 adet tarihi obje ele geçirildi.
Çorum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 3 kişinin tarihi eser satışı yapacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen polis ekipleri, kişileri takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basan polis ekipleri bir otomobili durdurdu. Otomobil de yapılan aramada 361 adet tarihi eser niteliği taşıyan, çeşitli dönemlere ait objeler ele geçirildi. Müze Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan inceleme de eserlerin erken Bizans dönemine ait olduğu belirlenirken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2022-02-25 19:43:37
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