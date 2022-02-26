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Milletvekili Kavuncu’dan "Diyanet Akademisi" kanun teklifine ilişkin açıklama

İHA

Milletvekili Kavuncu’dan "Diyanet Akademisi" kanun teklifine ilişkin açıklama

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, TBMM’ye sunulan "Diyanet Akademisi" kurulmasına dair kanun teklifi hakkında açıklama yaptı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve bütün diyanet camiasının talebi olan, "Diyanet Akademisi" kanun teklifinde imzası bulunan Milletvekili Erol Kavuncu, "Kanun teklifi ile din hizmetlerimizi yürütecek vaiz, kuran kursu öğreticisi, imamhatip, müezzin kayyım unvanı ile görev yapanların göreve başlamadan önce mesleki yeterliliklerinin sağlanması, niteliklerinin geliştirilmesi ve bu şekilde göreve hazır hale getirilmesi ile ayrıca mevcut personelin hizmet içi eğitimler, uzmanlık programları, seminer, sempozyum, konferans gibi etkinliklerle mesleki gelişimlerine katkı sağlanarak niteliklilerinin artırtılması amaçlanmaktadır" dedi.
Diyanet Akademisindeki eğitim öğretim faaliyetleriyle din hizmetlerini yürütecek diyanet personelinin mesleki anlamda daha donanımlı olacaklarını dile getiren Kavuncu, "Bu sayede yüce dinimiz İslam’ın evrensel değerlerinin vatandaşlarımıza doğru ve güvenilir kaynaklardan aktarılması, samimi duyguların istismarının önlenmesi, dinimize ve Müslümanlara karşı geliştirilen haksız ön yargıların önüne geçilmesi ve çağın ihtiyaçlarını karşılayacak din hizmetlerinin sunulması hedeflenmektedir" ifadelerini kullandı.
AK Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. Hacı Ahmet Özdemir’in ilk imza sahibi olarak TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifinin önümüzdeki dönemde meclis gündemine gelerek meclis müzakereleri sonucunda yapılacak oylama ile kabul edilmesi bekleniyor.

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