Motosikletin çarptığı kadın yaralandı

Cemre düştü mü, ne zaman düşecek?

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı.

Edinilen bilgilere göre kaza Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan D.K.’ya (58) motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. Yaralı kadın, kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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