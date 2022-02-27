Gölet taştı, köydeki evleri su bastı

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Eşme köyünde, göletin taşması neticesinde yaklaşık 15 evi su bastı.
Olay, gece saatlerinde Çorum’un Sungurlu ilçesi Eşme köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köylüler tarafından dağın yamaç kısmı kazılarak yapılan gölet, aşırı yağış sonrasında taştı. Göletin taşması neticesinde köydeki yaklaşık 15 evi su bastı. Yaşanan olayla ilgili konuşan köy muhtarı Ali Atalay, “Hanımla birlikte oruca kalkmıştık. İnsan boyutundaki sular bir anda evimizin alt katını doldurdu ve kendimizi üst kata zor attık. Şu ana kadar 1015 evde hasar var. Daha tüm köyü gezemedim. Can kaybının olmaması sevindirici” dedi.
Olayın duyulmasının ardından Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş köye giderek incelemelerde bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.