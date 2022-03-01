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Çorum’da 2021 yılında 2 milyon 79 bin kişiye sağlık hizmeti verildi

İHA

Çorum'da 2021 yılında 2 milyon 79 bin kişiye sağlık hizmeti verildiği açıklandı.

Çorum’da 2021 yılında 2 milyon 79 bin kişiye sağlık hizmeti verildi

Çorum’da 2021 yılında 2 milyon 79 bin kişiye sağlık hizmeti verildiği açıklandı.
İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklama da 2021 yılı içerisinde kentte 9 Hastane, 1 ADSM olmak üzere toplam 10 sağlık tesisinde verilen hizmetler incelendiğinde il genelinde polikliniklerde 1 milyon 209 427 bin acil servislerde ise 870 bin 160 kişiye sağlık hizmeti verildiği belirtilirken, 2020 yılı ile karşılaştırıldığında hasta başvurularında yüzde 6,13 artış görüldüğü bildirildi.
Sağlık tesislerinde ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde 75 ünite ile hizmet verildiğinin kaydedildiği açıklama da, 2021 yılı içerisinde toplam 168 bin 971 hastaya hizmet verildiği, hasta başvurularında 2020 yılına göre yüzde 19,50 artış yaşandığı dile getirildi.
Çorum’daki sağlık tesislerinde yoğun bakım ve ameliyathanelerle ilgili de verilerin paylaşıldığı açıklama da şu ifadelere yer verildi:
“Sağlık tesislerimizde yoğun bakımlar dahil olmak üzere toplam bin 440 hasta yatağı mevcut olup, yıl içerisinde 48 bin 704 hastaya yatarak tedavi sağlanmıştır. Sağlık tesislerimizde toplam 217 adet yoğun bakım (erişkin yoğun bakım 177, çocuk yoğun bakım 12, yenidoğan yoğun bakım 28 yatak) yatağı bulunmakta olup, yıl içerisinde 10 bin 941 hastaya hizmet verilmiştir, 2020 yılına göre 1,07 oranında artış olmuştur. Sağlık kuruluşlarında toplam 47 adet ameliyathane oda sayısı mevcuttur. 2021 yılı içerisinde toplam 43 bin 740 ameliyat yapılmış, 2020 yılı toplam ameliyat sayısına göre yüzde 17,05 oranında artış yaşanmıştır. Sağlık tesislerinde yıl içerisinde bin 620 normal doğum, bin 861 sezeryan doğum olmak üzere toplam 3.481 doğum olayı gerçekleşmiştir. Toplam doğum içinde primer sezeryan oranı yüzde 21,98'dir".
"Akut ve kronik böbrek yetmezliği bulunan hastalarda ve gerekli diğer tıbbi durumlarda diyaliz tedavi yöntemlerinin uygulandığı merkezlerin, hasta sayısındaki artışa bağlı olarak hemodiyaliz cihaz artırımları yapılmaktadır" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, "Bu kapsamda 2021 yılı içerisinde Covid19 Pandemisi mücbir sebep olması nedeniyle tatil diyalizi uygulaması yıl boyu devam etmiştir. Sağlık tesislerimizde 91+9 (yedek cihaz) diyaliz cihazı ile 328 hemodiyaliz hastasına 37.635 seans hizmeti, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 22 hastaya periton diyaliz hizmeti verilmiştir.
Sağlık tesislerimizde endoskopi hizmetlerinde yıl içerisinde toplam 3 bin 395 hastaya hizmet verilmiş olup, 3 bin 578 endoskopi işlemi yapılmıştır. Kolonoskopi hizmetlerinde yıl içerisinde toplam 2 bin hastaya hizmet verilmiş olup, 2 bin 114 kolonoskopi işlemi yapılmıştır. ERCP hizmetlerinde yıl içerisinde toplam 455 hastaya hizmet verilmiş olup, 476 ERCP işlemi yapılmıştır. Sağlık tesislerimizde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) hizmetlerinde yıl içerisinde 72 bin 415 FTR işlemi yapılmıştır. Sağlık tesislerimizde 16 mobil ekip ile hizmet verilmektedir. Yıl içerisinde 3 bin 899 yeni hasta evde sağlık hizmetlerine kayıt olmuş ve toplamda 13 bin 265 hasta evde sağlık hizmeti almıştır. İlgili hastalara 32 bin 567 ziyaret gerçekleştirilmiştir. Sağlık tesislerimizde bulunan 3 adet sigara bırakma polikliniğinde (T.C. Sağlık Bakanlığı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, T.C. Sağlık Bakanlığı Göğüs Hastalıkları Hastanesi, T.C. Sağlık Bakanlığı Sungurlu Devlet Hastanesi) yıl içerisinde bin 222 hasta hizmet almıştır” denildi.

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