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Sis, güneş ve yeşilin ahenkle dansı Çorum'da mest eden görüntüler

İHA

Sis, güneş ve yeşilin ahenkle dansı Çorum'da mest eden görüntüler

Çorum’da, Çatak Tabiat Parkı’nı kaplayan sis ve kar manzarası görenleri büyüledi. Tabiat parkını kaplayan sis havadan görüntülendi.
Çorum'da Güzelce Dede türbesi mevki'inde tüm güzelliğiyle görülen sis tabakası güneş ve çam ağaçları ile kaplı Çatak Tabiat Parkı ile birleşince doğa severler için eşsiz manzaralar ortaya çıktı. Ortaya çıkan manzara, fotoğraf tutkunları için de eşsiz kareler oluşturdu. Eşsiz manzaraların ortaya çıktığı tabiat parkı ve sis havadan görüntülendi.
Doğa harikası tabiat parkı ziyaretçilerini karaçam ve sarıçam ağaçları ile karşılarken, park da vatandaşların piknik, doğa yürüyüşü, fotoğraf çekimi, yaban hayatı ve bitki gözlemi gibi birçok farklı etkinlik yapmasına imkan sağlıyor. Çatak Tabiat Parkı, şehir ve orman manzarasının yanı sıra, doğal yapısı ve yaban hayatı ile de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Bölgede trekking yapılabilecek uygun parkurlar bulunurken, ilk etap Çalyayla köyüne giden yol ayrımından başlıyor. Alagöz Yaylası'nda sona eren etabın ikincisi ise Alagöz Yaylası'ndan başlayıp Çatak Tabiat Parkı mesire alanında bitiyor.

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