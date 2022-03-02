Çorum'da sahte altın operasyonu

Çorum'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 6 adet sahte çeyrek altın ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il merkezinde bir şahsın, elindeki sahte çeyrek altınları satmaya çalıştığı bilgisine ulaştılar. Kimlik bilgileri tespit edilen şahıs, düzenlenen operasyon sonucunda yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada, 6 adet sahte çeyrek altın ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı hakkında Türk ceza kanunun 198 maddesinde yer alan paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik suçundan adli işlem başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.