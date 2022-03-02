Çorum Belediyesi, 727 ton tıbbi atık bertaraf etti

Çorum Belediyesi, tıbbi atık sterilizasyon tesisine kazandırdığı yeni cihazlarla tıbbi atık bertaraf kapasitesini artırdı. 2021 yılında il genelinden toplanan 727 ton 904 kilogram tıbbi atık bertaraf edildi.

Pandemi döneminde sağlık kurumlarından çıkan tıbbi atığın artması nedeniyle Çorum Belediyesi Kardelen tıbbi atık sterilizasyon tesisinin kapasitesini artırdıklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "2021 yılının başı itibariyle tesisimizin kapasitesinin yetersiz kalması sebebiyle cihazlarımızda yenilemeye gittik. Yeni aldığımız son sistem sterilizasyon cihazımız sterilize ve bertaraf işlemlerinde kapasiteyi artırmasının yanı sıra çevreye daha duyarlı, elektrik maliyeti ve karbon salınımı daha az olan ve doğal gazla çalışan bir sisteme sahip. Ayrıca, atık su deşarjı konusunda da yüzde 90 civarında bir tasarruf sağlıyor. İl merkezimizde ve 14 ilçemizde 220 sağlık tesisindeki tıbbi atıkları alarak sterilize etmeye ve çevreye daha sağlıklı bir atık haline dönüştürmeye devam ediyoruz. 2021 yılı içerisinde 727 ton 904 kilogram tıbbi atığı insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf ettik. Kapasitesini artırdığımız yeni tesisimiz kentimize uzun yıllar hizmet edecek” dedi.

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