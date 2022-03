Bakanlığın taklit ve tahşiş listesinde Çorum’dan 2 firma yer aldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 371 firmaya ait 559 parti ürünü kamuoyuna açıkladı. Açıklanan listede Çorum’da satılan dana çiğ kıyma kanatlı eti ve sakatat (taşlık) ile taze kahvaltılık tost peynirinde nişaşta tespit edildi.



Yayınlanan taklit ve tağşiş listesi şöyle:

Niyet Et San. Tic. Ltd. Şti./ Çorum

Dana Çiğ Kıyma Kanatlı Eti ve Sakatat (Taşlık) Tespiti

Aba Süt ve Süt Ür. Tar. Hayv. Gıda San. Tic. Ltd. Şti./MecitözüÇorumBilcan Taze Kahvaltılık Tost Peyniri Nişasta

