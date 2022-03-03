Çorum’da kar

Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi yeniden beyaza büründü.
Çorum Belediyesi ekipleri kent merkezinde yol ve kaldırımlarda kar temizliği yaparken, Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri ise ÇorumSamsun ve ÇorumAnkara karayollarını ulaşıma açık tutmak için çalışıyor. Dün gece saatlerinde yağan karla beyaza bürünen kentte ortaya kartpostallık görüntüler de çıktı. Eşsiz bir görünüme kavuşan Millet Bahçesi'ndeki manzara görenleri hayran bıraktı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.