Kağıt yüklü kamyonet alevlere teslim oldu

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Çorum'da kağıt yüklü bir kamyonette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, ÇorumSamsun karayolu Kaymakçı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mert Atak idaresindeki 55 BP 884 plakalı karton yüklü kamyonetin kasa bölümünde seyir halindeyken yangın çıktı. Kartonların tutuştuğunu fark eden sürücü, aracını yol kenarında durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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