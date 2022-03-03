Sungurlu'da kan bağış kampanyası

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Türkiye Kızılay Derneği Çorum kan bağış merkezi tarafından Sungurlu’da üç gün sürecek kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Çorum kan bağışı merkezi’nden gelen ekip, Atatürk meydanı’nda bağışta bulunmak isteyen gönüllülerden kan almaya başladı. Kızılay görevlileri 0305 Mart tarihleri arasında 11.0018.30 saatleri arası kan bağışı alacaklar.

Kan bağışı sonrasında AIDS, Hepatit C, Hepatit B, frengi testi ve kan grubu testlerinin de ücretsiz yapıldığını, bağışlanan kanların gerekli olan tetkikler yapıldıktan sonra talasemi, hemofili, anemi ve lösemi hastalarında kullanıldığını dile getiren Çorum Kızılay yetkilleri, "Kan hizmetlerinde vatandaşlarımızdan gereken ilgiyi göstermelerini bekliyoruz. Unutmasınlar ki bir ünite kan 3 hayat kurtarabilir" şeklinde konuştular.

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